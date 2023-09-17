الفاف تحدد مكان إجراء الجمعية العامة الانتخابية

كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” عن مكان إجراء، الجمعية العامة الانتخابية، لاختيار خليفة جهيد زفيزف.

وأفادت “الفاف” في موقعها الرسمي اليوم الأحد، بأن أشغال الجمعية الانتخابية، المقررة يوم الـ 21 سبتمبر الجاري، ستجري بسيدي موسى بداية من الساعة 10:00.

للإشارة فإن مسير وفاق سطيف، وليد صادي، يتواجد في طريق مفتوح لرئاسة “الفاف” باعتباره المرشح الوحيد، بعدما رفضت لجنة الترشيحات ملفات كل من مدوار وإيغيل وقدور ضيف.