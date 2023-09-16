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الرياضة

صادي يباشر حملته الانتخابية لرئاسة “الفاف”

بقلم محمد.ل
صادي يباشر حملته الانتخابية لرئاسة “الفاف”
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باشر المرشح الوحيد لرئاسة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” وليد صادي، اليوم السبت، حملته الانتخابية من جنوب البلاد.

وتوجه صادي، اليوم السبت، إلى ورقلة، أين التقى بالفاعلين في الكرة الجزائرية للرابطة الجهوية بورقلة، حسبما أكده عبر تغريدة في حسابه الشخصي على “تويتر”.
كما أبرز صادي، عزمه على مواصلة مختلف مناطق الوطن، للقاء الفاعلين في كرة القدم (الرابطات الجهوية، الولائية والأندية).

للإشارة، فإن انتخابات رئاسة “الفاف” مبرمجة يوم الـ 21 سبتمبر الجاري.

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