“الفاف” تدعم الاتحاد قبل “السوبر الإفريقي”

نشرت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” رسالة تحفيزية، لفريق اتحاد العاصمة، قبل مواجهته المرتقبة أمام الأهلي المصري، في “السوبر الإفريقي“.

وأطلقت “الفاف” عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” صورة مركبة تظهر جمهور الاتحاد وعدد من لاعبي الفريق، وأرفقتها بعبارة: “الاتحاد الجزائري لكرة القدم يتمنى حظاً موفقاً لنادي USM Alger في كأس السوبر الإفريقي”

ويلتقي أبناء سوسطارة بصفتهم بطلا لكأس “الكاف” مساء اليوم الجمعة، بالأهلي المصري حامل لقب رابطة أبطال إفريقيا، في مباراة يحتضنها ملعب الملك فهد بمدينة الطائف السعودية، بداية من الساعة 19:00، بتوقيت الجزائر.