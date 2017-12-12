“الفاف” تطلب مواجهة المنتخب الموريتاني وديا

كشفت مصادر من الإتحاد الموريتاني لكرة القدم، أن “الفاف” بعث برسالة لنظيره الموريتاني بشأن خوض مباراة ودية بين المنتخبين خلال الأيام المقبلة.

وحسب ما نقله موقع “هبة براس” اليوم، الذي أشار أن الاتحاد الموريتاني لا يزال يدرس العرض الجزائري ومن المحتمل أن يعتذر عنه.

معللا ذلك كون المنتخب الموريتاني مركز حاليًا حول المشاركة في بطولة أمم أفريقيا للمحليين، التي ستقام العام المقبل في المغرب.

يذكر أن المنتخبين التقيا قبل عام من الآن في مواجهتين وديتين، خلال تحضيرات الخضر لنهائيات كأس إفريقيا في الغابون.