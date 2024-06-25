“الفاف” تطمئن بخصوص الوضع الصحي لبن طالب

طمأنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، الجماهير الجزائرية بخصوص الوضع الصحي، للدولي الجزائري، نبيل بن طالب.

وكان لاعب الخضر، ونادي ليل الفرنسي، قد تعرض لوعكة صحية، الثلاثاء الماضي، تحول على إثرها إلى المستشفى الجامعي لمدينة ليل.

وقالت الفاف عبر موقعها الالكتروني، إن حالة بن طالب. تحسنت واللاعب أصبح في وضع أفضل، حسبما أكده نادي ليل في بيان نشره أمس الاثنين، على موقعه الرسمي.

كما أوضحت الاتحادية نقلا عن الفريق الفرنسي، بأن لاعب الخضر. أجرى عدة فحوصات واختبارات طبية جاءت نتائجها مطمئنة، وهو الآن تحت المراقبة في المستشفى، ومن المحتمل أن يغادره خلال هذا الأسبوع.

مشيرة إلى أنها تواصل تطورات حالة بن طالب عن كثب، فيما يتطلع الجمهور الرياضي الجزائري لعودته سريعًا إلى الميادين.