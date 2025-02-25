الفاف تعزي في وفاة والد زين الدين بلعيد

عزّى الاتحاد الجزائري لكرة القدم برئاسة وليد صادي، اليوم الثلاثاء، الدولي الجزائري زين الدين بلعيد، إثر وفاة والده.

وكتبت الفاف، في منشور لها عبر فيسبوك، عزّت من خلاله اللاعب الذي يحمل ألوان نادي سينت ترويدن البلجيكي: “بهذا المصاب الجلل. يتقدم رئيس الاتحاد باسمه وباسم أعضاء مكتبه الفدرالي إلى زين الدين بلعيد ولعائلة الفقيد. بخالص التعازي وأسمى عبارات المواساة. سائلين المولى عز وجل، أن يتغمد فقيدهم بواسع رحمته. ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان”.

من جانبها، قامت إدارة إتحاد العاصمة برئاسة عثمان سحبان بتعزية اللاعب السابق للفريق زين الدين بلعيد، في منشور عبر الصفحة الرسمية للفريق على فايسبوك، سائلين الله عز وجل أن يرحم والده.