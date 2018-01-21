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الفاف تعيد النظر في قضية تأهيل بانوح وعواج مع سطيف !

الرياضة
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الفاف تعيد النظر في قضية تأهيل بانوح وعواج مع سطيف !
بقلم يونس رزيق

أكدت الفاف في تغريدة لها على صفحتها الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي “تويتر” أنها ستعيد النظر في قضية تأهيل الثنائي “بانوح” و”عواج” مع وفاق سطيف.

وكان المكتب الفيدرالي قد هدد الأندية المدانة بحرمانها من القيام بعملية الإستقدامات خلال فترة التحويلات الشتوية الماضية.

إلا أن رئيس الرابطة –المستقيل- محفوظ قرباج كان قد أهل الثنائي المذكور آنفا رغم العقوبة المسلطة على وفاق سطيف.

وجاء في تغريدة الفاف: “سيجتمع المكتب الفيدرالي لمناقشة حالات اللاعبين المستفيدين من الإجازات خلال فترة التحويلات الشتوية في حين يحظر على الأندية المستفيدة من القيام بتعاقدات”.

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