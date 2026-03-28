“الفاف” تفتح باب التكوين لمحللي الفيديو

أعلنت الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم السبت، عبر المديرية التقنية الوطنية (DTN)، عن تنظيم أول دفعة من التكوين الفيدرالي الموجه لمحللي الفيديو الناشطين في القسمين الأول والثاني (المستوى الثاني).

ويهدف هذا التكوين إلى تعزيز الكفاءات التقنية داخل الأندية الجزائرية، من خلال تأهيل مختصين في تحليل الأداء باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، بما يواكب متطلبات كرة القدم الحديثة.

وأكدت المديرية التقنية أن التسجيلات قد فُتحت رسميًا عبر المنصة الإلكترونية المخصصة، وحددت تاريخ 12 أفريل كآخر أجل لإيداع الملفات للراغبين في المشاركة.

وسيحتضن المركز التقني الوطني بسيدي موسى فعاليات هذا التكوين، الذي سينقسم إلى مرحلتين:

المحور الأول: من 20 إلى 23 أفريل

المحور الثاني: من 23 إلى 26 ماي

كما حُددت تكاليف المشاركة بـ 40 ألف دينار لكل مرحلة.

وفيما يتعلق بشروط المشاركة، اشترطت الهيئة أن يكون المترشح قد بلغ 21 سنة على الأقل، مع توفره على مستوى تعليمي ثانوي كحد أدنى.

وتندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية الاتحاد الجزائري لكرة القدم الرامية إلى عصرنة التسيير الفني داخل الأندية، وتطوير أدوات التحليل، بما يساهم في رفع مستوى المنافسة وتحقيق نتائج أفضل على الصعيدين المحلي والدولي.