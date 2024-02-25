“الفاف” تقرر نقل الداربيات العاصمية إلى “تشاكر”

قررت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” رسميا، نقل بعض الداربيات العاصمية في المستقبل القريب، إلى ملعب “مصطفى تشاكر” بالبليدة.

وكشف محمد الأمين مسلوق نائب رئيس “الفاف” بأن صادي، أمر بإعادة تأهيل ملعب “مصطفى تشاكر” الذي سيمنح الاتحادية حلولا إضافية بخصوص قضية برمجة الداربيات العاصمية.

كما أبرز ذات المتحدث لدى نزوله ضيفا على “التلفزيون العمومي” بأن مدير الشباب والرياضة لولاية البليدة، وعد “الفاف” بتسليم ملعب تشاكر مطلع شهر مارس الداخل.

مشيرا إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تخفف الضغط على ملعب 5 جويلية الأولمبي. من خلال برمجة عدد من الداربيات العاصمة بـ “تشاكر.

كما أكد مسلوق، بأن برمجة الداربيات العاصمية بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، سيكون طبعا بالتشاور مع الأندية المعنية.