مسلوق: “من واجبنا مساندة ممثلي الجزائر قاريا”

رد المسؤول عن تسيير الرابطة المحترفة، محمد مسلوق، عن الأصوات المطالبة بإعادة النظر في قضية اللقاءات المتأخرة الخاصة بالأندية المشاركة قاريا، في صورة شباب بلوزداد واتحاد العاصمة.

وأوضح مسلوق، بأن الرابطة نجحت إلى حد بعيد في مهامها، باعتبار أنها احترمت المواعيد، بالرغم من الظروف الاستثنائية، على غرار وقف البطولة تضامنا مع الشعب الفلسطيني. والحادث المأساوي لفريق مولودية البيض.

وأضاف في تصريحات إذاعية اليوم الجمعة: “حاولنا قدر المستطاع.. ونجاح البطولة مرتبط بالبرمجة، سمعت المتدخلين (يقصد خزروني) صحيح، أن ضبط برنامج بشكل جيد يساعد في نجاح البطولة. ومرحلة العودة ستكون أكثر تدقيقا”.

قبل أن يستدرك ذات المتحدث: “لكن واجب على كل اتحادية أن تساند الفرق المشاركة قاريا… هذه الأندية تمثل الكرة الجزائرية ويكون أن نكون سندا لهم لأن الأمر يتعلق بالراية الوطنية”.

وختم مسلوق: “أريد فقد أن أؤكد بأن تسيير مرحلة الذهاب كان جيدا على العموم. وذلك بفضل رؤساء الأندية وليس الرابطة فقط، لأنهم ساهموا في هذا النجاح وكان هناك رد إيجابي منهم بعدما شرحنا لهم الوضعية”.