الفاف تكشف برنامج الخضر في تصفيات مونديال 2026

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، اليوم الأربعاء، البرنامج المسطر من قبل الكاف لمباريات المنتخب الوطني، ضمن المجموعة السابعة لتصفيات مونديال 2026.

وحسب الموقع الرسمي للفاف، سيفتتح الخضر مشوارهم ضمن هذه التصفيات باستقبال منتخب الصومال، ضمن الجولة التصفوية الأولى.

وسيكون على “الفاف”، قبل 8 سبتمبر الداخل، اختيار التاريخ، والتوقيت الأنسب لخوض مبارياتها المقررة بالجزائر، وفق اقتراحات “الكاف”.

وجاء البرنامج الكامل للمنتخب الوطني، ضمن هذه التصفيات المؤهلة لمونديال 2026، على النحو التالي: