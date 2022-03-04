“الفاف” تكشف رسميا قائمة المترشحين لمنصب المدير الفني الوطني

كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم اليوم الجمعة رسميا قائمة المترشحين لشغل منصب المدير الفني الوطني.

حيث قُدمت الطلبات من قبل المترشحين في الموعد النهائي المحدد من قبل الفاف، أي قبل الثلاثاء 1 مارس 2022.

كما ضمت قائمة المترشحين لشغل هذا المنصب 26 مُترشحا.

وستُشكل الاتحادية الجزائرية لكرة القدم لجنة تتولى فحص الطلبات.

القائمة الكاملة:

-عز الدين آيت جودي.

-زكرياء جبور.

-مجيد طالب.

-لخضر عمراني.

-رشيد حاميدي رافاييل كوادروس.

-مصطفى بسكري.

-أمزيان علي إيغيل.

– خير الدين شايشي.

-دوادي رميلة.

-شاطر سوفي.

-خير الدين بوشويكة.

-توهامي صحراوي.

-محمد ميخازني.

-حسين زكري.

-زين الدين عزوزة.

-مسعود بتينة.

-حفيظ قميني.

-كمال جبور.

-مصطفى جدة.

-عبد القادر بومسجد.

-زوبير أوتامن.

-علي بوسنوبرا.

-عبد العلي إيريدير.

-سيلفان ماستريتشيانو.

-جمال بن شادلي.

-فاطمة الزهراء دوحة.