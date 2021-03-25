الفاف تكشف عن القميص البديل للخضر

الرياضة
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الفاف تكشف عن القميص البديل للخضر
بقلم أمير بهلول

كشفت الفاف عن القميص البديل (الثاني) للمنتخب الجزائري لموسم 2020/2021.

ونشرت “الفاف” تغريدة عبر “التويتر” جاء فيها: “ثعالب الصحراء قادمون.. نقدم لكم القميص البديل الرسمي للمنتخب الوطني الجزائري لموسم 21/2020”.

هذا وسيرتدي رفقاء “بلايلي” القميص الجديد لأول مرة سهرة اليوم عند مواجهة منتخب “زامبيا” في “لوزاكا” لحساب تصفيات الكان.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=976417

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