الفاف تكشف عن القميص البديل للخضر

كشفت الفاف عن القميص البديل (الثاني) للمنتخب الجزائري لموسم 2020/2021.
ونشرت “الفاف” تغريدة عبر “التويتر” جاء فيها: “ثعالب الصحراء قادمون.. نقدم لكم القميص البديل الرسمي للمنتخب الوطني الجزائري لموسم 21/2020”.
هذا وسيرتدي رفقاء “بلايلي” القميص الجديد لأول مرة سهرة اليوم عند مواجهة منتخب “زامبيا” في “لوزاكا” لحساب تصفيات الكان.
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ثعالب الصحراء قادمون
نقدم لكم القميص البديل الرسمي للمنتخب الوطني الجزائري لموسم
21/2020.
متوفر لدى https://t.co/8GcjfatQ6o – DZ Fan Store،
بالإضافة إلى مجموعة مختارة من محلات
adidas
ومحلات البيع بالتجزئة pic.twitter.com/MzZaELQoql
— FAF-Fédération Algérienne de Football (@LesVerts) March 25, 2021
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