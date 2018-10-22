الفاف تكشف عن موعد مباراة الخضر أمام الطوغو

سيواجه المنتخب الوطني الجزائري، نظيره الطوغولي، لحساب ذهاب الجولة الخامسة، من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019.

وكشف الإتحاد الجزائري لكرة القدم، أن مباراة الخضر المقررة بالطوغو، ستلعب بتاريخ الـ18 نوفمبر المقبل، انطلاقا من الساعة الرابعة مساءً بتوقيت الجزائر.

ويتوجب على أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي، العودة بنتيجة ايجابية من الطوغو، لتعزيز رصيدهم من النقاط، قبل مباراة العودة المقررة بالجزائر.

ومن جهة أخرى، يسعى زملاء رياض محرز، لمحو الخسارة الماضية التي تلقوها، أمام منتخب البنين بنتيجة 1-0.

يذكر أن المنتخب الوطني، يتصدر مجموعته، برصيد 7 نقاط، مناصفة مع منتخب البنين، قبل مبارتين عن ختام تصفيات أمم إفريقيا 2019.