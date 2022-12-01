الفاف تكشف موعد مباريات الدور الـ16 لكأس الجمهورية

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الخميس، البرنامج المعتمد من طرف لجنة تنظيم كأس الجمهورية، لمباريات الدور الـ16.

وأوضح الموقع الرسمي للفاف، عن اعتماد المكتب الفيدرالي في اجتماعه الأخير البرنامج الذي تم عرضه للدور الـ16 من كأس الجمهورية.

كما تم تحديد، موعد خوض المباريات المتأخرة عن الدور الـ32 من ذات المنافسة، لتحديد بقية الأندية المتأهلى للدور الـ16

وجاء البرنامج الكامل لمباريات منافسة كأس الجمهورية على النحو التالي: