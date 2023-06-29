الفاف تكشف هوية حكام الجولة الـ 26

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” سهرة أمس الأربعاء، عن هوية حكام لقاءات الجولة الـ 26 من الرابطة المحترفة الأولى.

ويرتقب أن تستأنف المنافسة يوم السبت المقبل الفاتح من جويلية الداخل، بعد توقف استمر لـ 3 أسابيع كاملة، بسبب تربص الخضر الأخير.

وتحمل الجولة الـ 26، مواجهات مهمة للأندية التي تصارع على البقاء. في صورة أمل الأربعاء وضيفه اتحاد العاصمة، في مباراة سيديرها الحكم إبرير بمساعدة كل من شلالي وبلقاسم.

بينما سيدير لقاء نجم مقرة والضيف شباب قسنطينة، الحكم بن براهم، بمساعدة كل من حملاوي وبوفاسة.

وجاءت قائمة حكام لقاءات السبت المقبل على النحو التالي: