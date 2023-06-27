أنصار الأربعاء يحفزّون اللاعبين قبل موعد سوسطارة

تنقلت مجموعة من أنصار أمل الأربعاء، مساء أمس الاثنين، إلى ملعب الشهيد “إسماعيل مخلوف” من أجل تحفيز اللاعبين، قبل لقاء السبت المقبل، أمام الضيف اتحاد العاصمة، ضمن الجولة الـ 26 من البطولة.

ويبقى الأمل بحاجة ماسة للنقاط الثلاث في صراعه على البقاء، بتواجده في المركز الـ 14 برصيد 29 نقطة على بعد خطوة من أتليتيك بارادو، ثاني المهددين بمرافقة شلغوم العيد للقسم الثاني هواة.

واجتمع “الفايكينغ” مع رفقاء القائد بلال رايت، عقب انتهاء الحصة التدريبية ليوم أمس، أين حفزوهم على بذل مجهودات مضاعفة لتخطي عقبة أبناء سوسطارة. والتشبت بأمل البقاء.

وأكدت الأنصار للاعبين أنهم إلى جانبهم وجاهزون لوضع اليد في اليد من أجل إنقاذ الأمل من شبح السقوط.

كما أضاف أحد عشاق الأمل: “لقاء لياسما سيظهر كل شيء. سنأتي يوم المباراة ونقول لكم يا رجال اجلبوا النقاط الثلاث.. جميعنا سيرحل والأمل أمانة بين أيديكم”.