“الفاف” تلخص مشوار بلماضي مع الخضر في “مجلة خاصة”

في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الكرة الجزائرية، أطلقت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” مجلة خاصة، تلخص من خلالها مشوار الناخب الوطني جمال بلماضي، على رأس العارضة الفنية للخضر.

ونشرت اليوم الجمعة “الفاف” مجلة تضم 71 صفحة تتحدث من خلالها على مشوار الناخب الوطني، جمال بلماضي مع المنتخب، والتي انطلقت قبل 5 سنوات من الآن.

وحملت المجلة، جل المحطات التي مر بها المنتخب الوطني، تحت قيادة بلماضي، وأبرزها التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا 2019 بالأراضي المصرية.

وقدمت “الفاف” إحصائيات بالتفصيل، عن أرقام بلماضي. مع الخضر، مشيرة إلى أن بلماضي، يعتبر ثاني أكثر المدربين جمعا للمباريات بـ 59 لقاء خلف سعدان بـ 72.

كما أظهرت الاحصائيات بأن بلماضي، قاد المنتخب في 55 مباراة فاز بـ 36 وانهزم في 5 فقط مقابل 14 تعادلا.

إلى جانب تحقيق الناخب الوطني، سلسلة “لا هزيمة” استمرت لـ 35 مباراة، كأطول سلسلة في تاريخ المنتخب الجزائري.

وقدمت الاتحادية أيضا أرقاما خاصة بكل سنة، بداية من 2018 وصولا إلى السنة الجارية 2023، ووصلت النسبة المئوية لبلماضي إلى 35% مباراة ودية و65% أخرى رسمية.

فيما وصلت نسبة نجاحه في قيادة الخضر لنتائج إيجابية إلى 65.5%. سجل خلالها المنتخب 109 هدف بمعدل هدفين في كل لقاء، فيما استقبلت شباكه 37 هدفا بمعدل 0.7 هدف في كل مباراة.

في المقابل لم ينهزم المنتخب الوطني منذ كأس أمم إفريقيا بالكاميرون، سوى مرة واحدة من أصل 13 مباراة حسب مجلة الفاف.

كما أوضحت مجلة الفاف، بأن بلماضي، استدعى للمنتخب منذ قدومه سنة 2018، 86 لاعبا 8 منهم فقط لم يلعبوا أي دقيقة.

مبولحي.. محرز وبن سبعيني الأكثر مشاركة

وتصدر مبولحي، قائمة أكثر الحراس مشاركة مع الخضر تحت قيادة بلماضي. بـ 36 مباراة جمع خلالها 3460 دقيقة. بينما حل دوخة في المركز الخامس والأخير بلقاءين جمع خلالهما 132 دقيقة.

بينما ذكرت “الفاف” في مجلتها الخاصة بمسيرة بلماضي، أن الأخير استعان بـ 45 لاعبا مكونا في الخارج، فيما كان عيسى ماندي. أكثر اللاعبين الذي حصل على دقائق لعب بـ 4211 دقيقة خلال 44 مباراة.

في حين تقاسم الثنائي رياض محرز ورامي بن سبعيني. قائمة أكثر اللاعبين مشاركة مع الخضر، برصيد 45 مباراة لكل منهما، يليهما ماندي، بينما حل يوسف بلايلي رابعا بـ 44 لقاء وإسماعيل بن ناصر بـ 39.