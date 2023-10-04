بلماضي يعقد ندوة صحفية الأحد القادم

سيكون الناخب الوطني، جمال بلماضي، يوم الأحد القادم، على موعد مع تنشيط ندوة صحفية عشية، انطلاق تربص الخضر، الخاص بشهر أكتوبر الجاري.

وكشفت “الفاف” عبر موقعها الالكتروني، اليوم الأربعاء، بأن الناخب الوطني، سينشط ندوة صحفية. في إطار فترة التوقف الدولي ما بين الـ 9 والـ 17 أكتوبر الجاري. والتي تتخللها مواجهتين وديتين أمام كل من الرأس الأخضر يوم الـ 12 بقسنطينة ومصر بأبو ظبي يوم الـ 16 من الشهر ذاته.

ومن دون شك، فإن بلماضي، سيتطرق في ندوته المقبلة. للحديث عن التدعيمات الجديدة، التي سيعرفها المنتخب أكتوبر الجاري. ويتقدمها الثنائي أمين غويري وياسر لعروسي.