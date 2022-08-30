الفاف تمنح فرصة جديدة لأندية الهواة لتقديم الإلتزامات المادية

عرض علي مالك رئيس رابطة “الهواة” تقريره الشهري على المكتب الفيدرالي. خلال إجتماع “الفاف” الذي جرى بفندق “فور بوينت” بوهران.

وقال موقع الفاف اليوم عبر بيان له، أن علي مالك قدّم تقريره المتعلّق بمهمة تجانس الملاعب المحلية لإستضافة المنافسة.

وقدّم علي مالك لمحة عامة عن عملية إيداع ملفات التزام الأندية تحسبا للموسم الكروي الجديد مع عرض الوضع المادي.

وحسب بيان الفاف فإن الرئيس جهيد زفيزف منح فرصة التأجيل لأندية الهواة بتقديم الإلتزامات إلى غاية 15 سبتمبر 2022 بسبب الصعوبات المالية.

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