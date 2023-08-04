الفاف تنظم اختبارا خاصا بوكلاء اللاعبين يوم 20 سبتمبر

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” عن تنظيم اختبار خاص بـ “وكلاء لاعبي” الفيفا يوم 20 سبتمبر المقبل.

وأوضحت “الفاف” عبر موقعها الالكتروني، بأن الوكلاء المسجلين مسبقا، سيكونون على موعد مع اجراء الاختبارات يوم 20 سبمبر 2023.

كما دعت الاتحادية المرشحين، لتسديد رسوم الامتحان وفقا للمعلومات الموجودة على منصة التسجيل الخاصة بوكلاء لاعبي “الفيفا” والمقدرة بـ 4 ملايين سنتيم.

مشيرة إلى أن المرشحين مطالبون بإرسال إيصالات الدفع عن البريد الإلكتروني التالي [email protected] من أجل التسجيل والوصول إلى قاعة الامتحانات.

مؤكدة في المقابل، بأن آخر أجل لارسال إيصال الدفع محدد يوم 14 سبتمبر 2023.