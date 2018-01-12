الفاف تُفكك قُنبلة تعترض طريق ماجر!!

أعلن الإتحاد الجزائري عن نيته في تمكين الناخب الوطني، رابح ماجر، من إقامة تربصات المحليين خارج تواريخ “الفيفا” دون مشاكل.

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وأكدت “الفاف” في تقريرها النهائي لإجتماع مكتبها الفيدرالي على عقد إجتماع بين مُدربي الأندية المحلية والمُدير الفني الوطني، رابح سعدان.

وستعمل جميع الأطراف على إيجاد الحل الأنسب للسماح للاعبين بالتواجد مع “مُحاربي الصحراء” دون الإضرار بالفرق خلال فترة المُنافسة الرسمية.

وأبدى بعض مُسيري أندية الرابطة المُحترفة عدم رضاهم لاستدعاء نجومهم خارج تواريخ الفيفا، ومايُمثل ذلك من مُخاطرة ومن نواحي عديدة.