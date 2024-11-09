“الفاف” وأسرة الخضر يتضامنون مع بلومي

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” رفقة أسرة الخضر، عن دعمهم المطلق للمهاجم محمد بشير بلومي، الذي يعاني من إصابة معقدة.

وكان بلومي، معنيا بتربص “الخضر” الذي سينطلق هذا الاثنين، تحسبا لمواجهتي غينيا الاستوائية وليبيريا، ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

قبل أن يتم إعفاءه، بعد إصابته على مستوى الرباط الصليبي الأمامي، في آخر لقاء لناديه هال سيتي الانجليزي.

ونشرت “الفاف” عبر حسابها على “فيسبوك” رسالة دعم لبلومي، جاء فيها: “الاتحاد الجزائري لكرة القدم وعلى رأسه وليد صادي. كل أطقم ولاعبي المنتخب الوطني بقيادة الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، يتمنون الشفاء العاجل للاعبنا الدولي محمد بشير بلومي”.