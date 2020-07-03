الفاو.. إرتفاع أسعار السلع الغذائية العالمية شهر جوان الماضي

سجلت أسعار السلع الغذائية العالمية للمرة الأولى منذ بداية العام ارتفاعا خلال شهر جوان.

حسب ما أوردته منظمة الأغذية و الزراعة للأمم المتحدة فإن متوسط مؤشر أسعار الغذاء بلغ 2. 93 نقطة في جوان أي أعلى بنحو 2.4 في المائة مقارنة مع الشهر الماضي.

وارتفع مؤشر الفاو لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 3. 11 في المائة في شهر جوان بعد انخفاض استمر أربعة أشهر متتالية.

ويعكس هذا الارتفاع بالأساس، الارتفاع الحاد في أسعار زيت النخيل نتيجة لتعافي الطلب العالمي على الواردات، عقب تخفيف قيود الإغلاق التي فرضت بسبب جائحة كوفيد-19 في عدد من الدول.

كما ارتفعت عروض أسعار زيت الصويا وعباد الشمس وزيت بذور اللفت.

و زاد مؤشر الفاو لأسعار السكر بنسبة 106 في المائة عن الشهر السابق، وذلك بسبب الارتفاع الكبير في أسعار النفط الخام الدولية التي دعمت بقوة أسواق السكر.

كما ارتفع مؤشر الفاو لأسعار منتجات الألبان بنسبة 4 بالمائة عن شهر ماي، مسجلا أول ارتفاع له بعد أربعة أشهر متتالية من التراجع.

ودعم الطلب المتجدد على الواردات الفورية، ولا سيما من الشرق الأوسط وشرق آسيا، إلى جانب انخفاض الإمدادات الموسمية في أوروبا ومحدودية توافر الإمدادات غير الملتزم بها في أوقيانوسيا، الزيادات الأخيرة في الأسعار.

وانخفض مؤشر الفاو لأسعار الحبوب بنسبة 6. 0 بالمائة عن شهر ماي.

ويعود سبب تراجع أسعار القمح في جوان جزئيا إلى المحاصيل الجديدة في نصف الكرة الشمالي وتحسن توقعات الإنتاج في عدد من البلدان المصدرة الرئيسية.

و انخفض مؤشر الفاو لأسعار اللحوم بنسبة 6. 0 في المائة عن ماي و جوان.

ويرجع سبب تراجع أسعار لحوم الأبقار والدواجن إلى حد كبير إلى زيادة توافر الصادرات في المناطق المنتجة الرئيسية.