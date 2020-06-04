الفاو: إنخفاض أسعار الغذاء العالمية للشهر الرابع على التوالي

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو اليوم الخميس ،إن أسعار الغذاء العالمية انخفضت لرابع شهر على التوالي في ماي.

إذ تضررت الأسعار بفعل التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا التي حدت من الطلب.

وبلغ متوسط مؤشر فاو لأسعار الغذاء الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر بانخفاض 1.9 بالمائة عن أفريل.

وتراجع مؤشر فاو لأسعار منتجات الألبان 7.3 بالمائة بقيادة انخفاضات حادة في أسعار الزبد والأجبان بما يعود جزئيا لانخفاض في طلبيات الاستيراد.

كما تراجع مؤشر أسعار الحبوب 1 بالمائة بعد أن واصلت أسعار الحبوب الصلبة انخفاضاتها.

وتراجعت أسعار تصدير القمح وسط توقعات بوفرة في الإمدادات العالمية كما وشهدت أسعار الأرز ارتفاعا في السوق الدولية.

وانخفض مؤشر أسعار الزيوت النباتية 2.8 بالمئة لأقل مستوى في عشرة أشهر كما هبط مؤشر أسعار اللحوم 0.8 بالمائة.

و سجل مؤشر فاو لأسعار السكر قفزة نسبتها 7.4 بالمائة بما يعود بشكل أساسي لمحصول يقل عن المتوقع في بعض كبرى الدول المنتجة خاصة الهند وتايلاند.

ونشرت فاو أيضا أولى توقعاتها لموسم الحبوب في 2020 متوقعة أن يبلغ الإنتاج العالمي 2.780 مليار طن بزيادة 2.6 بالمائة عما كان سنة 2019.

و قالت الفاو إن من المتوقع أن يشهد إنتاج القمح العالمي في 2020 انخفاضا لأسباب على رأسها ترجيح حدوث تراجعات للإنتاج من الاتحاد الأوروبي.

بالإضافة إلى أوكرانيا والولايات المتحدة بما قد يبدد أثر زيادات متوقعة للإنتاج من روسيا وأستراليا.