الفاو: ارتفاع حاد لأسعار الغذاء عالميا في 2021

عرفت سنة 2021، ارتفاعا حادا في الاسعار العالمية للمواد الغذائية الأساسية مقارنة بسنة 2020، حسب التقرير الأخير الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو.

وجاء في التقرير: “ارتفع متوسط المؤشر المرجعي لمنظمة الأغذية والزراعة لأسعار السلع الغذائية في عام 2021 بشكل حاد مقارنةً بعام 2020. حيث بلغ 125.7 نقطة في 2021، بارتفاع قدره 28,1 في المائة عن العام الذي سبق”.

كما قال كبير الخبراء الاقتصاديين في المنظمة: “بالرغم من أنه يتوقع في العادة أن يؤدي ارتفاع الأسعار إلى زيادة الإنتاج. فإن ارتفاع كلفة المدخلات واستمرار الجائحة العالمية وتقلب الظروف المناخية أكثر من أي وقت مضى. هي كلها مسائل لا تترك مجالا للتفاؤل بشأن عودة الأسواق إلى حالة أكثر استقرارا حتى في عام 2022”.

أسعار الغذاء عرفت تراجعا طفيفا في شهر ديسمبر المنصرم

وحسب مؤشر الفاو، فقد بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء 133.7 نقاط في ديسمبر الماضي. بانخفاض بنسبة 0,9 في المائة عن شهر نوفمبر.

وبالنسبة لأسعار الحبوب، فقد تراجعت بنسبة 0,6 في المائة عن مستواه المسجل في نوفمبر. كما لفت التقرير إلى أن مؤشر المنظمة لأسعار الحبوب لعام 2021 ككل، بلغ أعلى مستوى سنوي له منذ 2012.

ومن جهة أخرى، تراجعت اسعار الزيوت النباتية بنسبة 3,3 في المائة في ديسمبر. حيث تدنت اسعار زيت النخيل وزيت عباد الشمس بسبب ضعف الطلب العالمي على الواردات.

أما مؤشر المنظمة لأسعار الزيوت النباتية لعام 2021 ككل، فقد بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق. حيث ارتفع بنسبة 65,8 بالمائة عن مستواه المسجل في 2020.

بينما تراجعت اسعار السكر بنسبة 3,1 بالمائة عن مستواه المسجل في نوفمبر المنصرم، ليبلغ أدنى مستوى له في خمسة أشهر.

و خلال سنة 2021، ارتفع مؤشر المنظمة لأسعار السكر بنسبة 29,8 في المائة مقارنة بالعام السابق. ليبلغ أعلى مستوى له منذ عام 2016.

كما كان مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار اللحوم مستقرا بشكل عام في ديسمبر. ولكنه سجل في سنة 2021 ككل ارتفاعا بنسبة 12,7 في المائة عن مستواه المسجل في عام 2020.

وخلال شهر ديسمبر المنصرم، كانت أسعار منتجات الألبان الوحيدة التي عرفت زيادة. اذ ارتفعت بنسبة 1,8 في المائة قياسا إلى نوفمبر.

وبالنسبة لسنة 2021، فقد كان متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الألبان أعلى بنسبة 16,9 بالمائة عن مستواه المسجل سنة 2020.

طالع أيضا: