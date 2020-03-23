الفاو.. حملة مبكرة لمكافحة إجتياح الجراد الصحراوي شهر أكتوبر القادم

أفادت منظمة التغذية والزراعة الفاو بالجزائر عن إستعداد الجزائر وجيرانها من دول المنطقة المغاربية لحملة مكافحة مبكرة ضد إجتياح الجراد الصحراوي.

وقال الأمين التنفيذي لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي التابعة لمنظمة الفاو، محمد الأمين حموني، اليوم الإثنين في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الحملة ستكون ابتداء من شهر أكتوبر القادم.

وأضاف ذات المسؤول أنه و”حسب معطيات الأرصاد الجوية المتاحة لدينا، هناك احتمال كبير بأن الجراد، الذي دمر المحاصيل بشرق أفريقيا، سيغزو دول غرب افريقيا في جويلية قبل أن يصل إلى دول شمال إفريقيا خلال اكتوبر”.

وأشار ففي ذات السياق، أنه ورغم “أن الوضع هادئ للغاية الى حد الآن، فإننا نستعد لمواجهة وصول أسراب الجراد”.

مؤكدا “أن التعبئة المبكرة لمكافحته ستقلل من المخاطر البيئية والاجتماعية والاقتصادية لهذه الآفة في المنطقة”.