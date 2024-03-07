“الفتوى حضوريا”.. تطبيق جديد لوزارة الشؤون الدينية قريبا

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم الخميس، بالجزائر العاصمة، أن وزارته ستطلق تطبيقا جديدا تحت تسمية “الفتوى حضوريا”، حيث يكون الشيخ المفتي حاضرا للتفاعل المباشر عن طريق التواصل عن بعد مع طالب الفتوى.

ودعا الوزير خلال الاجتماع الدوري للجنة الوزارة للفتوى وهذا تحسبا لحلول شهر رمضان المبارك، المواطنين. الى الإقبال على المؤسسات الدينية الفقيهة لحل مشاكلهم وفقا لمرجعية وسطية تربينا ونشأنا عليها.

و بالمناسبة أكد بلمهدي أن هذا اللقاء يندرج في سياق الاستعداد للتعامل مع مختلف المسائل الفقهية. التي يتم طرحها بشكل أكبر من قبل المواطنين خلال الشهر الفضيل، لافتا الى أن تفعيل آلية الفتوى. يأتي ضمن عمل واختصاص الوزارة وفقا للمراسيم والقوانين المعمول بها.

وذكر في السياق ذاته أنه تماشيا مع زيادة عدد طلبات الفتاوى بشكل حضوري أو عبر الهاتف ومختلف وسائط التواصل الاجتماعي، تم تنصيب 38 إماما مفتيا عبر ولايات الوطن، إضافة إلى المجالس العلمية الولائية ومكاتب الإفتاء على مستوى المديريات التابعة للقطاع.

وأشار الوزير أيضا إلى تواجد مكتب للفتوى على مستوى مقر الوزارة، ناهيك عن اللجنة الوزارية للفتوى التي تضم أعضاء من المجلس الإسلامي الأعلى ومن جامع الجزائر وخبراء ومختصين.

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