الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة تعلن عن دعمها لموقف نقابة القضاة

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة تعلن عن دعمها لموقف نقابة القضاة
بقلم عبد الرحمن سالمي

أعلنت الفديرالية الوطنية لقطاع العدالة سناباب المنضوية تحت لواء الكنفرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر عن دعمها لموقف نقابة القضاة.

وحسب بيان للفدرالية تحوز “النهار اونلاين”على نسخة منه فإن هذا القرار جاء إيمانا منها باستقلالية القضاء و مبدأ الفصل بين السلطات.

كما أن موقفها الداعم  لحركة القضاة جاء للتأكيد على ضرورة على أن أمناء الضبط هم الركيزة الأساسية للعدالة

وأكدت الفدرالية دعمها لحراك القضاة الذي جاء دعما للثورة الشعبية، التي جاءت من أجل تغيير نظام الحكم و تشييد الجمهورية الجديدة، تقوم على إحترام السيادة الشعبية و سلطة القانون.

كما دعت الفدرالية كل أمناء الضبط عمال الأسلاك المشتركة إلى ضرورة دعم إحتجاج القضاة، و التحضير لإعتماد كل الأشكال النضالية لإرجاع كرامة أمناء الضبط و الأسلاك المشتركة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=718545

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com