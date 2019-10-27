الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة تعلن عن دعمها لموقف نقابة القضاة

أعلنت الفديرالية الوطنية لقطاع العدالة سناباب المنضوية تحت لواء الكنفرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر عن دعمها لموقف نقابة القضاة.

وحسب بيان للفدرالية تحوز “النهار اونلاين”على نسخة منه فإن هذا القرار جاء إيمانا منها باستقلالية القضاء و مبدأ الفصل بين السلطات.

كما أن موقفها الداعم لحركة القضاة جاء للتأكيد على ضرورة على أن أمناء الضبط هم الركيزة الأساسية للعدالة

وأكدت الفدرالية دعمها لحراك القضاة الذي جاء دعما للثورة الشعبية، التي جاءت من أجل تغيير نظام الحكم و تشييد الجمهورية الجديدة، تقوم على إحترام السيادة الشعبية و سلطة القانون.

كما دعت الفدرالية كل أمناء الضبط عمال الأسلاك المشتركة إلى ضرورة دعم إحتجاج القضاة، و التحضير لإعتماد كل الأشكال النضالية لإرجاع كرامة أمناء الضبط و الأسلاك المشتركة.