الفرنسيون مُتخوفون.. الجزائر قد تخطف عوار

يصنع الجزائري الأصل، حُسام عوار الحدث في فرنسا خلال الأسابيع الماضية بعدما تحول سريعا لعنصر لايمكن الإستغناء عنه في تشكيلة “ليون”.

وأعدت جريدة “ليكيب” تقريرا مُطولا بخصوص متوسط الميدان الصاعد، مُبدية إستغرابها من عدم استدعائه للتواجد مع الأصناف الصغرى للمنتخب الفرنسي.

وألمحت ذات الصحيفة، بأن صاحب الـ 19 عاما يُمكن أن يُخطف من الجزائر، إن لم يتحصل على إهتمام “الديّكة” قريبا.

يُشار أن عائلة عوار تبقى مُرتبطة كثيرا بالجزائر، خاصة وأنها لم تغادر أرض الوطن سوى بداية التسعينيات.

ونلفت النظر في الأخير، إلى أن “الفاف” ولحد الساعة لم تقم بأي تحرك من أجل خطف نجم “لوال”.