الفرنسيون يُشيدون بموهبة الخضر

تحصل موهبة الخضر، مهدي زرقان، على إشادة وسائل الإعلام الفرنسية، بعد الآداء الذي قدمه خلال إنتصار ناديه بوردو على رين، سهرة أمس الجمعة.

وأختير متوسط الميدان الصاعد، كثاني أحسن لاعبي فريقه من طرف جريدة “ليكيب“، بعلامة وصلت لـ6/10.

ونشط صاحب الـ21 عاما، على الرواق الأيمن، وقدم عرضا مُحترما لأبعد الحدود، قبل أن يتم تعويضه في الدقيقة الستين.

وأصبح الوافد الجديد للمنتخب الوطني، يُشارك بصفة منتظمة مؤخرا، رفقة “لي جيروندان” بعد تعافيه من الإصابة التي عرقتله سابقا.

وكان جمال بلماضي، قد أكد مؤخرا، بأن زرقان سينال فُرصته مع الخضر بداية من المُبارتين القادمتين بكل تأكيد.