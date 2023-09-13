الفرنسي دوما مدربا جديدا للوفاق ورحو مساعدا له

عينت إدارة وفاق سطيف، التقني الفرنسي، فرانك دوما، مدربا للفريق، خلفا لعبد القادر عمراني، الذي فسخ عقده أمس الثلاثاء، بسبب اختلاف حول بعض البنود في النظام الداخلي للفريق.

وأعلنت اليوم الأربعاء، شركة “سونلغاز” المالكة لأسهم وفاق سطيف، عن تعيين فرانك دوما، مدربا للفريق بمساعدة اللاعب الدولي السابق سليمان رحو.

للإشارة فإن الثنائي دوما ورحو، عمل سابقا في شبيبة القبائل، وشباب بلوزداد، إلى جانب إشرافه مؤخرا على العارضة الفنية لتي بي مازيمبي الكونغولي، بينما كانت للفرنسي أيضا تجربة في أهلي البرج.

وعلى صعيد آخر، دعت إدارة شركة نادي وفاق سطيف كل محبي وأنصار الوفاق العالمي، الإلتفاف حول فريقهم لمباشرة الموسم الرياضي الجديد في أحسن الأحوال والمضي سويا نحو طموحات أكبر.