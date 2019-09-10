الفريق أحمد ڤايد صالح يشرع في زيارة إلى قسنطينة

شرع الفريق أحمد ڤايد صالح، اليوم الثلاثاء ، في زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة.

الفريق سيتفقد خلال هذه الزيارة عددا من وحدات الناحية، ويعقد لقاءات توجيهية مع إطاراتها وأفرادها، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

بداية الزيارة كانت من القاعدة الجوية ببسكرة، فبعد مراسم الاستقبال من قِبَلِ اللواء عمار عثامنية قائد الناحية العسكرية الخامسة، واللواء حسان علايمية قائد الناحية العسكرية الرابعة.

وأكد الفريق أحمد ڤايد صالح، أمام الإطارات أن حرصه الشديد على تكثيف زياراته إلى مختلف النواحي العسكرية ووحداتها الكبرى، يأتي في سياق الاطلاع على أحوال الأفراد العسكريين.

ومتابعة أوضاعهم المهنية والعملية، والمعاينة الميدانية للأداء الوظيفي المسند للوحدات والأفراد، وحصر كافة العوامل التي بإمكانها منح الإضافة المرغوبة تماشيا مع صلب المهام النبيلة الموكلة للجيش الوطني الشعبي.