الفريق أول السعيد شنقريحة يشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية في إن أمناس

أشرف الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية “إعصار2-2022”.

وقد تم تنفيذ التمرين بالقطاع العملياتي شمال- شرق إن أمناس بالناحية العسكرية الرابعة.

ويهدف هذا التمرين إلى اختبار الجاهزية القتالية لوحدات القطاع بما في ذلك الشبكة الميدانية للتزود بالوقود.

كما يهدف التمرين إلى تدريب القادة والاركانات على تصور المعركة. وتطوير معارفهم في التخطيط والتحضير والتنظيم والتنفيذ ووضعهم في جو المعركة الحقيقية.