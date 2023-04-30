الفريق أول شنقريحة: التلاحم بين شعبنا الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن واستقرار بلادنا

السيد الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، في زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الخامسة

قال الفريق أول سعيد شنقريحة، عب عقده أول لقاء مع إطارات ومستخدمي الناحية، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد. أنّنا نظل على قناعة تامة أن الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن واستقرار بلادنا، وإفشال كافة المخططات التخريبية التي تحاك في السر والعلن ضدها. إنما هي التلاحم الأبدي بين شعبنا الأبي وقيادته الوطنية المخلصة، ومؤسساته الدستورية.

وأوضح الفريق أول سعيد شنقريحة:” ولقد راهـنا كثيرا في الجيش الوطني الشعبي، ونحن نؤدي مهامنا، تحت قيادة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني. على ما يزخر به مخزون شعبنا من صدق الولاء للجزائر. وعلى ما يفيض به وجدان هذا الشعب الواعي والأصيل من نبل الأحاسيس تجاه الوطن، الذي يحتاج إلى جهد الجميع. جهد قوامه التعاون والتضامن، بل والالتزام الدائم والتام بحتمية خدمة الجزائر، والمساهمة في صيانة أمنها واستقرارها وسيادتها الوطنية”.

كما شدّد الفريق سعيد شنقريحة على أن الشعب الجزائري شعب أصيل شحذته المحن والتجارب. ويملك من القيم والمبادئ والإرادة والطموح ما يؤهله لأن يواصل مسيرة التقدم والتطور والتنمية.

وتابع الفريق أول سعيد شنقريحة يقول: “هذا المستقبل الواعد، الذي تملك بلادنا كل الشروط الضرورية، والمقومات الكفيلة بتجسيده على أرض الواقع. لأنها تحوز موارد وثروات طبيعية هائلة. والأهم من كل ذلك أنها تحوز على شعب أصيل شحذتـه المحن والتجارب، ويملك من القيم والمبادئ والإرادة والطموح ما يؤهله لأن يواصل مسيرة التقدم والتطور والتنمية. ويتحول إلى قوة حقيقية، على كافة الأصعدة وفي كل الميادين”.

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