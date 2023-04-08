الفريق أول شنقريحة في زيارة عمل إلى قيادة الدرك الوطني

قام الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم السبت، بزيارة عمل وتفتيش إلى قيادة الدرك الوطني.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، وقف الفريق أول السعيد شنڨريحة بمدخل مقر قيادة الدرك الوطني، وقفة ترحم على روح الشهيد البطل “العربي بن مهيدي”.

وعقد الفريق أول لقاء توجيهيا مع الإطارات والمستخدمين، حيث ألقى كلمة توجيهية، بُثت إلى كافة وحدات السلاح عن طريق تقنية التحاضر عن بعد.

وأورد الفريق أول في كلمته: “لقد أوكلت لسلاح الدرك الوطني مهام حساسة كثيرة. من أهمها حفظ الأمن العمومي، وحماية الأشخاص والممتلـكـات وحرية التنقل. وكذا محاربة الجريمة المنظمة، التي بلغ فيها الدرك الوطني أشواطا بعيدة. لاسيما في ميدان اكتساب التقنيات الرفيعة ذات الصلة بالأدلة الجنائية.

تضاف إليها مهام حماية حدودنا البرية، ومراقبة كل ما من شأنه المساس بأمن وسلامة ترابنا الوطني. على غرار الهجرة غير الشرعية، ونشاطات عصابات التهريب والمتاجرة بالمخدرات. وهو دور نعتبره في غاية الحيوية، لاسيما في ظل الظروف غير العادية التي تعرفها منطقتنا الإقليمية”.

كما حذر الفريق أول من المنظمات التخريبية التي تعمل على استغلال وسائل تكنولوجية متطورة لأغراض التجسس والتخريب. وتستهدف محاولة خلق حالات انسداد وفوضى. والعمل على فك تلك الرابطة الوثيقة التي تجمع بين الشعب ومؤسساته. حاثا مستخدمي الدرك الوطني على ضرورة التمتين المستمر للعلاقة مع المواطنين في كافة ربوع الوطن.

وأورد الفريق أول شنقريحة: ” كما يسجل الدرك الوطني نتائج مشجعة في مجال محاربة الجريمة الإلكترونية. وذلك من منطلق أن الفضاء السيبراني قد أصبح مسرحا للجريمة المنظمة. والهجمات ضد المواقع الحكومية.

وفي هذا الإطار تحديدا، تقوم المنظمات التخريبية بوضع واستغلال وسائل تكنولوجية متطورة، تعتبر كأسلحة خطيرة. لأغراض التجسس والتخريب. تستهدف خاصة الأنظمة المعلوماتية للقطاعات الوطنية الحساسة والحيوية. وهذا من أجل محاولة خلق حالات الانسداد والفوضى. والعمل على فك تلك الرابطة الوثيقة التي تجمع بين الشعب ومؤسساته.

وعليه، يضيف الفريق أول، يتعين عليكم أنتم رجال ونساء سلك الدرك الوطني، بالنظر لطبيعة التحديات التي أشرت إليها سالفا. الحرص على أداء مهامكم الحيوية على الوجه الأكمل. والسعي الدائم إلى التمتين المستمر للعلاقة مع المواطنين. الذين يبقى تعزيز ثقتهم في مؤسسات الدولة، بمثابة المصدر الأساسي من مصادر النجاح في الأعمال. وأنا على علم أيضا بأنكم تراعون هذا الجانب وتمنحونه الأهمية التي يستحقها.

كما أكد السيد الفريق أول، على ضرورة تكثيف اليقظة وتنسيق الجهود بين مختلف المصالح الأمنية. ووحدات الجيش الوطني الشعبي ضمانا لتأمين ربوع وطننا وحدوده:

وقال الفريق أول: “هذا فضلا عن العمل بالتنسيق مع زملائكم في مختلف الأسلاك الأمنية ووحدات الجيش الوطني الشعبي. لمواصلة بذل جهود أكثر، والتحلي بالمزيد من اليقظة والحذر لإفشال كافة المؤامرات. واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بضمان التأمين التام والشامل لمختلف مناطق الوطن وحدوده، خدمة لمصلحته العليا”.

وفي الأخير، كان للفريق أول لقاء مع إطارات قيادة الدرك الوطني. حيث تابع، في المستهل، عرضا شاملا قدمه قائد الدرك الوطني. تضمن حوصلة شاملة عن مختلف نشاطات الدرك الوطني. لاسيما المتعلقة بمحاربة الجريمة المنظمة بكافة أشكالها وحماية الحدود الوطنية. وكذا الجوانب المتعلقة بتنفيذ مخطط التطوير الخاص بهذه القيادة الحساسة.