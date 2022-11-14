الفريق أول شنقريحة: قمة الجزائر مكنت بلادنا من العودة القوية دوليا

أكد الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أن عقد القمة العربية بالجزائر مكنت بلادنا من العودة القوية على الساحة الدولية وفرض نفسها كشريك موثوق.

وأورد الفريق أول، في كلمة له على هامش زيارة العمل والتفتيش التي قام بها إلى الناحية العسكرية الرابعة، اليوم الإثنين، أن الإنجازات التي حققتها الجزائر تسجل بارتياح كبير ولها أصداءها الايجابية على المستويين الاقليمي والدولي.

وأضاف الفريق أول، أن هذه الانجازات تدفع الوطنيين المخلصين إلى المضي قدما نحو تحقيق المزيد من النجاحات لاسيما الدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية.

مؤكدا أن الجيش الوطني الشعبي سيواصل العمل بكل تفاني وإخلاص من أجل دعم والمحافظة على هذه المكاسب الوطنية الثمينة.