الفريق أول شنقريحة: مستعدون لمواجهة أي خطر يمس بأمن الجزائر مهما كان نوعه وحجمه

قام الفريق أول، السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بزيارة عمل وتفقد إلى الناحية العسكرية الأولى بالبليدة.

وأكد الفريق أول شنقريحة أن تعزيز القدرات الدفاعية الوطنية وعصرنة وتطوير مختلف مكونات القوات المسلحة. يشكل أحد الركائز الأساسية التي يبنى عليها استراتيجية لمواجهة مختلف التحديات والمخاطر.

وأفاد الفريق أول شنقريحة الجيش الوطني سيبقى دائما وأبدا على استعداد لمواجهة أي خطر. قد يمس بأمن وسلامة الجزائر مهما كان نوعه وحجمه حفاظا على وديعة الشهداء وضمانا لمستقبل الأجيال القادمة.