الفريق أول شنقريحة: معركة اليوم صعبة لأن العدو غير ظاهر وأساليبه خبيثة

قال الفريق أول سعيد شنقريحة، أن معركة اليوم صعبة لأن العدو فيها غير ظاهر. كما أن معارك اليوم يستخدم فيها العدو أساليب خفية وخبيثة.

وأشار الفريق أول سعيد شنقريحة على هامش تنصيب اللواء محمد الطيب بركاني، قائدا جديدا للناحية العسكرية الثانية بوهران، أن أساليب العدو تستهدف شل إرادة الشعوب وإدامة تخلفها. مضيفا أنها معركة صعبة لأن العدو فيها غير ظاهر لكنها ليست مستحيلة إذا أدركنا خلفيتها.

كما أوضح الفريق أول سعيد شنقريحة، أن دفاعنا الوطني يتطلب تبني إستراتيجية شاملة بإشراك النخب الوطنية. وإشراك النخب لرصد جميع المضامين المسمومة التي تستهدف هويتنا الوطنية. بالإضافة كذلك إلى إشراك النخب لاقتراح التدابير المضادة للحملات المكثفة التي تتعرض لها بلادنا