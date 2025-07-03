الفريق أول شنقريحة يشكر الرئيس تبون بهذه الكلمات

ألقى الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنڤريحة، كلمة بمناسبة مراسم الحفل السنوي لتقليد الرتب وإسداء الأوسمة لعدد من الضباط العمداء والضباط السامين والمستخدمين المدنيين في الجيش الوطني الشعبي، عشية الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ63 لعيد الاستقلال.

وعبّر الفريق أول عن تشكراته وتقديره رئيس الجمهورية على تفضله بالإشراف على مراسم حفل تقليد الرتب وإسداء الأوسمة لإطارات الجيش الوطني الشعبي.

وأكد الفريق أول أن تزامن تنظيم هذا الحفل مع ذكرى عيد الاستقلال واسترجاع السيادة يعكس عرفان أبناء الجزائر الأوفياء لصنيع شهداء الجزائر الأبرار الذين قدموا أغلى ما يملكون فداء للوطن.

كما قدم الفريق أول تهانيه للإطارات الذين تمت ترقيتهم إلى رتب أعلى، والذين تم إسداؤهم الأوسمة، حاثا إياهم على أن يكونوا قادة جديرين بقيادة رجالهم من نصر إلى نصر.