الفريق أول شنقريحة يعزي عائلة المرحوم صنادلة محمد توفيق

تقدم الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي. بأصدق التعازي القلبية وخالص المواساة على إثر وفاة، المغفور له بإذن الله تعالى. العميد صنادلة محمد توفيق، المدير السابق للمعهد العسكري للغات الأجنبية والترجمة، بعد مرض عضال.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الوطني “على إثر وفاة، المغفور له بإذن الله تعالى، العميد صنادلة محمد توفيق. المدير السابق للمعهد العسكري للغات الأجنبية والترجمة، بعد مرض عضال. يتقدم الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، باسمه الخاص. وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأصدق التعازي القلبية وخالص المواساة لعائلة المرحوم. راجيا من الله تعالى أن يتغمد روح الفقيد برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين الأبرار. وأن يلهم عائلته وذويه جميل الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل”.

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