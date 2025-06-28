الفريق أول شنقريحة يهنئ أشبال الأمّة الناجحين في شهادة التعليم المتوسط

هنأ الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أشبال الأمة الناجحين في شهادة التعليم المتوسط لدورة جوان 2025، والإطارات التي ساهمت في تحقيق نتائج مشرفة.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني، أنه عقب الإعلان عن نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط لدورة جوان 2025. سجلت دفعات مدارس أشبال الأمة هذه السنة نتائج ممتازة، حيث تحصل 484 شبلا على شهادة التعليم المتوسط بنسبة نجاح 100%.

حيث تقدم الفريق أول، السعيد شنقريحة، بتهانيه إلى الناجحين والإطارات التي ساهمت في تحقيق هذه النتائج المشرفة. متمنيا لهم المزيد من النجاح والتألق.

كما أشار المصدر نفسه، أن هذه النتائج الممتازة والنوعية تعكس الاهتمام الخاص الذي توليه القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي. لمدارس أشبال الأمة، والمستوى الراقي الذي تتميز به المدارس وكذا اجتهاد وتفاني الأساتذة والإطارات الساهرة على بلوغ وتحقيق الأهداف المسطرة.

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