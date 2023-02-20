الفريق أول شنڨريحة: العلاقات المرموقة بين الجزائر وقطر يحفز جيشينا نحو العمل المتواصل

ذكر الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بالمستوى المرموق الذي بلغته العلاقات الأخوية، المتعددة الأشكال، بين الجزائر ودولة قطر.

وأورد الفريق أول، في كلمة له بمناسبة استقباله اليوم الإثنين، للفريق ركن طيار سالم بن حمد بن عقيل النابت، رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، أن هذه العلاقات الأخوية، يحفز جيشينا على المضي قدما نحو العمل المتواصل.

وأورد الفريق أول: “ولا يفوتني بهذه المناسبة السعيدة أن أتقدم لكم ولأشقائنا في دولة قطر، بأحر التهاني وأصدقها على التنظيم المتميز لكأس العالم لكرة القدم لسنة 2022. حيث أبهرتم العالم أجمع، ونجحتم في تقديم صورة مشرفة. وتحقيق مكاسب عديدة، تؤهل بلدكم لأن يتحول مستقبلا. بفضل البُنى التحتية الرائعة المشيدة في وقت قياسي، إلى قطب عالمي للفعاليات الرياضية”.

كما ذكر الفريق أول، بالمستوى المرموق الذي بلغته العلاقات الأخوية، المتعددة الأشكال، بين الجزائر ودولة قطر. وهو ما يحفز جيشينا على المضي قدما نحو العمل المتواصل. بما يجسد تعاونا عسكريا يتوافق، فعليا وميدانيا، مع هذا التقارب المتميز والواعد بين الشعبين الشقيقين.

الفريق أول أكد، أيضا، حرصه على أن يكون اللقاء فرصة لاستعراض شتى مجالات التعاون العسكري الثنائي قائلا:

“وعليه، نحرص على أن يكون هذا اللقاء، مناسبة متجددة ننتهزها لاستعراض شتى مجالات التعاون العسكري الثنائي. الذي ما انفكت عراه تتقوى أكثر فأكثر، بفضل الرعاية السامية والمتواصلة لقائدي البلدين، وحرصهما المشترك على ترقيته بصفة متواصلة”.

مضيفا أن هذا اللقاء يعكس الرغبة التي تحدونا لتكثيف الزيارات المتبادلة بين جيشينا، وفقا لما عبرنا عنه سويا. لاسيما، أثناء زيارتي الرسمية الناجحة، التي قمت بها إلى دولة قطر الشقيقة في شهر مارس 2022. لحضور فعاليات معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري “ديمدكس 2022” في طبعته السابعة. حيث لمسنا كل مظاهر الود ومشاعر الأخوة، وعلامات الحرص على فتح آفاق واعدة أمام تعاوننا العسكري.

من جهته عبر الفريق ركن طيار، رئيس أركان القوات المسلحة القطرية عن سعادته بزيارة الجزائر. مشيدا بعمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين .وهو ما انعكس على مستوى التعاون العسكري بين جيشي البلدين على أكثر من صعيد.

وفي ختام اللقاء، تبادل الطرفان هدايا رمزية، ليوقع بعدها الفريق ركن طيار سالم بن حمد بن عقيل النابت، على السجل الذهبي لأركان الجيش الوطني الشعبي.

هذا واستقبل الفريق أول، السعيد شنقريحة، هذا الاثنين، بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق ركن طيار سالم بن حمد بن عقيل النابت، رئيس أركان القوات المسلحة القطرية. الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد عسكري هام.

واستُهلت مراسم الإستقبال، بتحية العلم الوطني. وتقديم التحية العسكرية للضيف من طرف تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي.

وتطرق الطرفان خلال هذا اللقاء، إلى التحديات الأمنية في المنطقة العربية والقارة الإفريقية. وتبادلا وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. وكذا الوسائل الكفيلة بتعزيز علاقات التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين.