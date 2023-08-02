الفريق أول شنڨريحة يزور القاعدة الجوية جوكوفسكي بضواحي العاصمة موسكو

زار الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم 02 أوت 2023 القاعدة الجوية جوكوفسكي بضواحي العاصمة موسكو.

وذلك خلال اليوم الثالث من الزيارة الرسمية للفريق أول السعيد شنڨريحة إلى فدرالية روسيا.

وكان الفريق أول مرفوقا بديميتري شوغاييف، مدير مصلحة التعاون العسكري لفدرالية روسيا، حيث عاين بعض أنواع الطائرات العسكرية.

كما اطلع على آخر التجهيزات والتقنيات المستخدمة في مجال الطيران العسكري.

بعد ذلك تنقل الفريق أول إلى مقر شركة ديناميكا لتكنولوجيا الطيران، حيث عاين مختلف آخر التجهيزات والتكنولوجيات في مجال التكوين القاعدي للطيارين بما في ذلك البرامج المخصصة للمحاكاة في مجال الطيران .

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