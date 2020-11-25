الفريق السعيد شنڨريحة يعزي عائلة المرحوم المجاهد السعيد بوحجة

قدم الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، في وفاة المجاهد السعيد بوحجة، رئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق.

وتقدم الفريق السعيد شنقريحة باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأصدق التعازي القلبية وخالص المواساة لعائلة المرحوم.

راجيا من المولى أن يتغمد روح الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته، ويلهم عائلته وذويه الصبر والسلوان بهذا المصاب الجلل.

وانتقل إلى رحمة الله، المجاهد السعيد بوحجة رئيس المجلس الوطني الشعبي سابقا، وعضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير بمستشفى مصطفى باشا.

وحسب مصادر النهار، فإن الفقيد فارق الحياة صبيحة اليوم الأربعاء، بعد أن لازم الفراش لمدة بسبب المرض.

وتوفي الراحل السعيد بوحجة عن عمر يناهز 82 عاما.