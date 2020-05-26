الفريق الطبي الصيني: هذا ما ركزنا عليه في تبادل الخبرات مع الأطباء الجزائريين

قال رئيس الوفد الطبي الصيني بالجزائر، أنه قام يإجراء محادثات مع مختصين طبيين بالجزائر، حول التحكم في الوباء.

وأكد الخبير، أن الفريق الطبي الصيني المتواجد بالجزائر هو أكبر فريق أرسل للخارج من الصين، وهذا يمثل الصداقة العميقة بين البلدين.

وأوضح ذات المتحدث، أن من بين الفريق الطبي الصيني المتكون من 20 خبيرا لديهم خبرة واسعة في مكافحة الفيروس، مختصين في الأمراض المعدية، والأمراض التنفسية والعناية المركزة والفحص المخبري.

وأكد الخبير، أن الفريق الصيني تواصل مع الخبراء والأطباء الجزائريين من عدة مستشفيات، ومع أعضاء من لجنة مراقبة تفشي وباء كورونا، ومع وزارة الصحة وتحادثوا معهم حول التحكم في الوباء وحول العلاج ومكافحة العدوى، واستخدام الأدوية والتشخيص.

وأضاف رئيس الفريق الطبي، أن الصين شاركت آليتها لمحاربة الوباء مع الجميع، وأثنى على جهود الجزائر وعلى الاجراءات التي اتخدتها الحكومة ورئيس الجمهورية لمكافحة الوباء والتي يعتبر أنها مفيدة جدا.

ومن جهتها أكدت مراسلة شبكة التلفزيون الصيني، أن على جميع الدول التعاون من أجل التحكم في الوباء والقضاء عليه لأنه عدو مشترك.

وحول زيارتهم للصيدلية المركزية، انبهرت المراسلة بما يوجد بها من احتياطات للأدوية، وأكدت أن الفريق معجب بجاهزية الجزائر في هذا الشأن.

وفي الأخير، اكد رئيس الفريق الطبي، أنه يتمنى المساهمة في جهود القضاء على فيروس كورونا في الجزائر.

وأورد ذات المتحدث، أنه يقدر العمل الذي يقوم به الأطباء في الجزائر والتزامهم الصارم بالقواعد أثناء العلاج، وكشف أنه وبعد انتهاء مهمتهم بالجزائر سيحضرون تقريرا حول ملاحظاتهم وما قاموا به بالجزائر.