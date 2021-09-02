الفريق الوطني العسكري يحتل المركز الرابع في الألعاب العسكرية الدولية

حل الفريق الوطني العسكري في المركز الرابع، اثر مشاركته في الألعاب العسكرية الدولية لسنة 2021 للمرة الرابعة على التوالي، في اختصاص “الفصيلة المحمولة جوا”.

والتي احتضنتها فيدرالية روسيا في الفترة الممتدة من 22 أوت إلى 02 سبتمبر 2021، اين أبان المنتخب الوطني العسكري عن عزيمة وإرادة قويتين.

حيث احتل المرتبة الرابعة بعد منتخب فيدرالية روسيا الذي حل في المرتبة الأولى، الصين وكزاخستان في المرتبة الثانية ومنتخب بيلاروسيا في المرتبة الثالثة.

وعرفت هذه الألعاب تنافسا كبيرا خلال مختلف المراحل، أين تم في المرحلة الأولى القفز المظلي والتجمع في نقطة محددة ثم العدو لمسافة 10 كيلومتر.

فيما تمثلت المرحلة الثانية في تمرين السباق الفردي على متن العربات القتالية مع الرمايات، أما المرحلة الثالثة، تم فيها إجراء سباق تتابع حظائر الفصيلة والرمي بالأسلحة الفردية والقاذف الصاروخي بالإضافة إلى سباق التوجيه، ليتم في المرحلة الأخيرة قفز الدقة والقتال المتلاحم.