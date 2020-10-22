الفريق شنقريحة:الاستفتاء على الدستور سيفوت الفرصة على المتربصين بأمن واستقرار الجزائر

قام رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق سعيد شنقريحة، اليوم الخميس، بزيارة عمل وتفتيش الى قيادة القوات البرية .

وأكد الفريق في كلمة توجيهية أنه على يقين أن الشعب الأبي، سيخرج بقوة يوم الفاتح نوفمبر للاستفتاء على تعديل الدستور.

وأضاف الفريق شنقريحة أن الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور سيفوت الفرصة على المتربصين بأمن واستقرار الجزائر.

وقال “الشعب الجزائري شعب المواقف الثابتة والسديدة والحاسمة يتخذها في حينها وفي الوقت المناسب”.

وأضاف “استحضار ذكرى اول نوفمبر المظفرة وتضحيات وبطولات من وهبوا الجزائر فخر الاستقلال واناروا طريقها”.

وشدد الفريق شنقريحة على ضرورة السهر على مواصلة التحضير القتالي للوحدات والأفراد.