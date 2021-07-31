الفريق شنقريحة يترأس حفل تكريم أشبال الأمة المتفوقين في البكالوريا

ترأس الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، صباح اليوم السبت، مراسم حفل تكريم أشبال الأمة المتفوقين في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط، بالنادي الوطني للجيش.

وجاء هذا التكريم، عقب النتائج الممتازة التي حققها أشبال وشبلات الأمة في شهادة البكالوريا، لدورة جوان 2021.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، حضرحفل التكريم كل من الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني بالنيابة وقادة القوات والدرك الوطني، قائد الناحية العسكرية الأولى، ورؤساء دوائر وزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي ومدراء ورؤساء المصالح المركزية وكذا أولياء الطلبة المكرمين، في ظل احترام كافة التدابير الوقائية من كوفيد-19.

وألقى الفريق بهذه المناسبة، كلمة تابعها الحضور، حرص من خلالها على نقل تهاني وتبريكات رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، لكل الأشبال الناجحين في هاتين الشهـادتـيـن.

وأورد الفريق: “يطيب لي على إثر النتائج الممتازة التي حققتموها في شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط، لدورة جوان 2021، أن أنقل إليكم تهاني وتبريكات رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، كما أتقدم لكم بدوري، ومن خلالكم إلى كافة زملائكم الذين تمكنوا من نيل هاتين الشهادتين، بالتهاني الخالصة على هذا الإنجاز المتميز، الذي يضاف إلى سلسلة الإنجازات والنجاحات، التي ما فـتـئ يحققها الجيش الوطني الشعبي على كافة الأصعدة والمجالات”.

وأضاف الفريق شنقريحة: “كما أود التأكيد مرة أخرى، أن هذه النتائج المشرفة لم تأت من عدم بل هي وليدة الإستراتيجية المتبصرة المنتهجة من قبل القيادة العليا في مجال التكوين، لاسيما من خلال الاهتمام أكثر بنوعية التكوين على حساب الكم، وتوفير جميع عوامل وشروط النجاح لمدارسنا العسكرية على وجه العموم، ولهذه المشاتـل التعليمية، على وجه الخصوص، وبفضل كذلك تجند إطارات وأساتذة هذه المدارس، الذين أتقدم لهم بهذه المناسبة، بأسمى آيات الشكر والعرفان، على ما بذلـوه من جهود مضنية، في سبيل الارتقاء بمستوى التحصيل العلمي لأشبال الأمة إلى مداه المنشود”.

كما أكد الفريق، على أن النتائج الباهرة المحققة تعد دون شك تحفيزا أخر لجعل مدارس أشبال الأمة مصدرا لا ينضب لموارد بشرية عالية التأهيل وكاملة المواصفات قائلا: “فطموح الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، في تطوير مكوناته اعتمادا على قدرات ومؤهلات أبنائه، هو طموح لا حدود له، ومن وحي هذا الطموح، فإنني بقدر ما أثمن النتائج المتحصل عليها في هاتين الشهادتين، فإنني أدعوكم اليوم بأن تجعلوا من هذه النتائج الباهرة المحققة تحفيزا آخر على جعل مدارس أشبال الأمة، كما أردناها دائما، مصدرا لا ينضب لموارد بشرية عالية التأهيل وكاملة المواصفات”.

وجدد الفريق، التأكيد، مرة أخرى، على سهر القيادة العليا على إنجاح مسار مدارس أشبال الأمة، سعيا منها إلى تعزيز صفوف الجيش الوطني الشعبي بنخبة من الشباب الواعي والمتحفز، والعمل على تحضير هذه النخبة الفتية لتصبح إطارات مستقبلية واعدة، شعارها الجمع بين استيعاب المعارف العصرية بكافة فروعها العلمية، والتشبع بقيمنا الوطنية ومبادئ ثورتنا التحريرية المظفرة التي أسست بالأمس مدارس أشبال الثورة، وهو المسعى الذي نعتبره استثمارا بشريا واعدا وضروريا، وبوابة أخرى من بوابات التلاقي والتلاحم بين الجيش وعمقه الشعبي، عبر كافة ربوع الوطن.

وذكر البيان، أن دفعات مدارس أشبال الأمة للطورين الثانوي والمتوسط سجلت هذه السنة نتائج ممتازة، حيث تحصل 691 شبلا على شهادة البكالوريا بنسبة نجاح 99.14 بالمائة، كما تحصل 1377 شبلا على شهادة التعليم المتوسط بنسبة نجاح 99,71 بالمائة.

وفي ختام اللقاء، فُسح المجال لشبل وشبلة ليلقيا كلمتين باسم زملائهم، ليأخذ بعد ذلك الفريق صورة تذكارية مع الأشبال المكرمين.