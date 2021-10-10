الفريق شنقريحة يحل ببلغراد لحضور فعاليات المعرض الدولي للأسلحة “Partner-2021”

حل الفريق السعيد شنقريحة, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, مساء يوم الأحد، بمطار العاصمة الصربية بلغراد على رأس وفد عسكري. وذلك لحضور فعاليات الطبعة العاشرة للمعرض الدولي للأسلحة “Partner-2021”, حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وكان في استقبال الفريق شنقريحة, وزير الدفاع الصربي, نيبويسا ستيفانوفيتش, مرفوقا بعدد من ضباط القوات المسلحة الصربية وسعادة سفير الجزائر ببلغراد”.

ووفق بيان وزارة الدفاع، فإن رئيس الأركان يحل ببلغراد بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون, وتلبية للدعوة التي وجهها له رئيس جمهورية صربيا، أليكساندر فويتشيتش, لحضور فعاليات الطبعة العاشرة للمعرض الدولي للأسلحة +Partner-2021+.